Самый крупный в Сибири лесопитомник построят в Иркутской области

В Иркутской области планируют построить самый крупный в Сибири лесопитомник. В регионе он станет 64-м. Его мощность составит 35 миллионов штук сеянцев в год. Этого количества хватит, чтобы обеспечить саженцами основных лесных древесных пород не только Иркутскую область, но и другие территории. Об этом сообщают на сайте правительства региона.

Инвестиционный проект по созданию в Иркутской области тепличного комплекса для выращивания сеянцев с закрытой корневой системой разработала компания «Удан». Соглашение о его реализации было подписано между губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым и генеральным директором компании «Удан» Дмитрием Муллаяновым в июне во время Петербургского международного экономического форума. Сопровождать проект будут Министерство лесного комплекса Иркутской области и Корпорация развития региона (КРИО). Корпорация будет заниматься организационным сопровождением инвестпроекта – искать земельный участок под теплицы, помогать в подключении к инженерным сетям, в прохождении экологической экспертизы.