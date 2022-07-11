Сергей Светлаков продал зарубежную недвижимость
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Сергей Светлаков продал зарубежную недвижимость

Сергей Светлаков продал зарубежную недвижимость
Актер Сергей Светлаков рассказал о доме в Юрмале. Артист в «Телеграме» сообщил, что продал свой дом в латвийской Юрмале. «Привет из Юрмалы. Дом продал, но я надеюсь, возможность видеться со своими друзьями и близкими людьми будет всегда. Всем добра и мира», рассказал Сергей Светлаков.
Напомним, что в апреле нынешнего года поклонники потеряли Светлакова. Он неожиданно для многих перестал выходить на связь. Позже стало известно, что шоумен находится в Нальчике. Он привез детей повидаться с бабушками и дедушками.
# Шоу-бизнес Светлаков Сергей
По материалам: z-aya

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