Синоптики прогнозируют небольшой дождь и +24 в Иркутске 11 июля
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Синоптики прогнозируют небольшой дождь и +24 в Иркутске 11 июля

Синоптики прогнозируют небольшой дождь и +24 в Иркутске 11 июля

11 июля в Иркутске ожидается переменная облачность, временами небольшой дождь. Ветер 5-10 метров в секунду, температура днём +22,+24 градуса, ночью +11, +13, сообщает Иркутский гидрометцентр.

По области облачно, местами кратковременные дожди, грозы, утром при прояснении туман. Порывы ветра достигнут 14 метров в секунду. Температура ночью +10,+15 градусов, в пониженных формах рельефа до +5. Днём столбик термометра поднимется до +22, +27 градусов, при облачной погоде до +12, +17 градусов.

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По материалам: irk

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