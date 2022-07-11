Сложность майнинга биткоина снизилась на 1,41%
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сложность майнинга биткоина снизилась на 1,41%

Сложность майнинга биткоина снизилась на 1,41%


В результате очередного перерасчета сложность майнинга первой криптовалюты упала на 1,41% — до 29,15 Т. Отрицательная динамика продолжилась вторую неделю подряд.


Двумя неделями ранее показатель сократился на 2,35%.


Данные: BTC.com.

Сглаженный 7-дневной скользящей средней показатель хешрейта за рассматриваемый период упал с 211,6 EH/s до 203,7 EH/s.


Данные: Glassnode.

Напомним, в июне общий доход биткоин-майнеров снизился на 26%, составив $668 млн. Показатель ускоренно падает с марта.


Ранее о том, как обвал цены биткоина повлиял на крупных майнеров и каковы дальнейшие перспективы отрасли, ForkLog разобрал в материале.


Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.

# Экономика майнинг, сложность, новости
По материалам: ForkLog

Последние новости

Российский хакер раскрыл потери Украины
Российский хакер раскрыл потери Украины
Иван Ургант решил реабилитироваться
Иван Ургант решил реабилитироваться
Дарья Мороз призналась, что сама бросила Богомолова
Дарья Мороз призналась, что сама бросила Богомолова
Мария Шарапова сообщила, что стала мамой, сменив статус в социальной сети
Мария Шарапова сообщила, что стала мамой, сменив статус в социальной
Астролог Лариса Андерсен рассказала, чем лучше заниматься 11 июля 2022 года
Астролог Лариса Андерсен рассказала, чем лучше заниматься 11 июля
Мирослава Карпович в купальнике шокировала своей худобой
Мирослава Карпович в купальнике шокировала своей худобой
Какие способы можно использовать, чтобы остудить помещение без кондиционера
Какие способы можно использовать, чтобы остудить помещение без
Сухоруков об уходе из театра: «Сегодня себя освободил от старых пут, но уже мечтаю о новых кандалах»
Сухоруков об уходе из театра: «Сегодня себя освободил от старых пут,
Сложность майнинга биткоина снизилась на 1,41%
Сложность майнинга биткоина снизилась на 1,41%
Как поддержать свое здоровье в жару и не лишиться жизненных сил: советы астрологов
Как поддержать свое здоровье в жару и не лишиться жизненных сил:
Разработчики Redfall рассказали некоторые новые детали об игре
Разработчики Redfall рассказали некоторые новые детали об игре
Аналитик оценил вероятность возвращения доллара к 50 рублям
Аналитик оценил вероятность возвращения доллара к 50 рублям

Топ на сегодня

Рослесинфорг прокомментировал новый пакет санкций Евросоюза
Рослесинфорг прокомментировал новый пакет санкций Евросоюза
Германия заявила о проблемах с энергобезопасностью на годы
Германия заявила о проблемах с энергобезопасностью на годы
Авдеев смог наконец-то наладить отношения с Барзиковым
Авдеев смог наконец-то наладить отношения с Барзиковым
Чанпэн Чжао раскритиковал сделку Alameda Research с Voyager Digital
Чанпэн Чжао раскритиковал сделку Alameda Research с Voyager Digital
Meta объявила о трудностях, FIFA создала детектор офсайдов и другие новости из мира ИИ
Meta объявила о трудностях, FIFA создала детектор офсайдов и другие

Еще по теме

Сложность майнинга биткоина увеличилась на 4,69%
В октябре майнеры добыли биткоин на $1,72 млрд
В июне доход биткоин-майнеров обвалился на 26%
Падение биткоина лишило статуса миллионеров 82 600 инвесторов