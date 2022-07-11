Сложность майнинга биткоина снизилась на 1,41%

В результате очередного перерасчета сложность майнинга первой криптовалюты упала на 1,41% — до 29,15 Т. Отрицательная динамика продолжилась вторую неделю подряд.

Двумя неделями ранее показатель сократился на 2,35%.

Данные: BTC.com.

Сглаженный 7-дневной скользящей средней показатель хешрейта за рассматриваемый период упал с 211,6 EH/s до 203,7 EH/s.

Данные: Glassnode.

Напомним, в июне общий доход биткоин-майнеров снизился на 26%, составив $668 млн. Показатель ускоренно падает с марта.

Ранее о том, как обвал цены биткоина повлиял на крупных майнеров и каковы дальнейшие перспективы отрасли, ForkLog разобрал в материале.

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