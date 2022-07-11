СМИ: Celsius сменила юристов для консультирования по реструктуризации

Лендинговая платформа Celsius наняла новых юристов для консультаций по возможным вариантам реструктуризации, сообщает The Wall Street Journal.

По данным СМИ, теперь площадка сотрудничает с Kirkland & Ellis LLP. Юристы фирмы проконсультируют Celsius по различным вопросам, включая подачу заявления о банкротстве, рассказали источники.

Ранее платформа обсуждала реструктуризацию со специалистами Akin Gump Strauss Hauer & Feld, сообщали СМИ. При этом журналисты подчеркивали, что первоначальная цель — привлечение капитала от инвесторов.

Позже появилась информация, что Celsius наняла финансовый конгломерат Citigroup для поиска решения проблем, возникших после заморозки активов клиентов.

Существующие инвесторы платформы предположительно согласны на реструктуризацию, но воздержатся от новых вложений в проект.

Напомним, 13 июня Celsius приостановила вывод средств, обмен и переводы между аккаунтами.

Юрист Адам Левитин назвал банкротство компании практически неизбежным. По его мнению, руководство Celsius решило сделать ставку на «авантюру с воскрешением».

7 июля Celsius полностью погасила кредит в DeFi-протоколе MakerDAO и вывела суммарно 23 962 WBTC обеспечения на сумму ~$490 млн. Всего через несколько часов после этого площадка перевела 24 463 WBTC на адрес криптобиржи FTX.

Подробнее о том, что случилось с Celsius и как инцидент повлиял на рынок, читайте в карточках ForkLog.