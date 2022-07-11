Сорванное выступление группы "Би-2"

9 июля прошел Суперкубок России по футболу, за который боролись команды «Спартак» и «Зенит». Конечно, такое грандиозное событие не обошлось без выступления популярных исполнителей и групп, которые развлекали публику в перерывах между матчами. Побывали тут и участники «Би-2» Саша и Лева, вот только достойно выступить музыкантам так и не дали.

Все дело в политической позиции артистов, которые не раз высказывались против спецоперации на территории Украины. Болельщики не смогли простить музыкантов за их слова и всем своим видом показывали, что не желают видеть их на сцене и слушать их песни. С трибун раздавались возмущенные возгласы: «Пошли вон!», «Долой», «Уходите!», и даже звучали оскорбления. Группе ничего не оставалось, как с позором покинуть место выступления.

В соцсетях многие пользователи поддержали недовольных, заявив, что «бумеранг прилетел очень быстро». Даже коллеги не стали заступаться за музыкантов. Так, Николай Басков коротко отметил, что «народ России предавать нельзя». А Ольга Кормухина, и ранее с негативом относившаяся к участникам коллектива, и вовсе не стала сдерживать эмоции.





«Как меня только не поносили, когда я высказывала свое профессиональное мнение о "Би-2"», – возмущается Ольга. – «Ни музыки, ни пения, ни смыслов. А понтов! И вот теперь вдруг все «прозрели».

Хоть публика и не дала артистам выступить, но поговаривали, что те все же получили за свое участие кругленькую сумму – около 50 тысяч евро. Впрочем, слухи опроверг Лева на своей личной страничке, сообщив интересующимся следующее:

«Приехали поддержать «Спартак». Разговора о гонораре не было вообще — играли бесплатно. Обратно в Испанию я летел на лоукостере: билеты оплатили организаторы. Кроме нервов, ничего не заработал!».

При этом на официальной странице группы нет ни слова об инциденте. Они поблагодарили Санкт-Петербург за прием и пообещали вновь вернуться.

К слову, «Спартак» в итоге проиграл питерским коллегам со счетом «4:0».