Сорванное выступление группы "Би-2"
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сорванное выступление группы "Би-2"

Сорванное выступление группы "Би-2"

9 июля прошел Суперкубок России по футболу, за который боролись команды «Спартак» и «Зенит». Конечно, такое грандиозное событие не обошлось без выступления популярных исполнителей и групп, которые развлекали публику в перерывах между матчами. Побывали тут и участники «Би-2» Саша и Лева, вот только достойно выступить музыкантам так и не дали.

Все дело в политической позиции артистов, которые не раз высказывались против спецоперации на территории Украины. Болельщики не смогли простить музыкантов за их слова и всем своим видом показывали, что не желают видеть их на сцене и слушать их песни. С трибун раздавались возмущенные возгласы: «Пошли вон!», «Долой», «Уходите!», и даже звучали оскорбления. Группе ничего не оставалось, как с позором покинуть место выступления.

В соцсетях многие пользователи поддержали недовольных, заявив, что «бумеранг прилетел очень быстро». Даже коллеги не стали заступаться за музыкантов. Так, Николай Басков коротко отметил, что «народ России предавать нельзя». А Ольга Кормухина, и ранее с негативом относившаяся к участникам коллектива, и вовсе не стала сдерживать эмоции.


«Как меня только не поносили, когда я высказывала свое профессиональное мнение о "Би-2"», – возмущается Ольга. – «Ни музыки, ни пения, ни смыслов. А понтов! И вот теперь вдруг все «прозрели».

Хоть публика и не дала артистам выступить, но поговаривали, что те все же получили за свое участие кругленькую сумму – около 50 тысяч евро. Впрочем, слухи опроверг Лева на своей личной страничке, сообщив интересующимся следующее:

«Приехали поддержать «Спартак». Разговора о гонораре не было вообще — играли бесплатно. Обратно в Испанию я летел на лоукостере: билеты оплатили организаторы. Кроме нервов, ничего не заработал!».

При этом на официальной странице группы нет ни слова об инциденте. Они поблагодарили Санкт-Петербург за прием и пообещали вновь вернуться.

К слову, «Спартак» в итоге проиграл питерским коллегам со счетом «4:0».

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

Последние новости

Подборка гифок (25 гифок) - 11.07.2022
Подборка гифок (25 гифок) - 11.07.2022
Гороскоп от Анжелы Перл на 12 июля 2022 года: избегайте скандалов с любимым человеком
Гороскоп от Анжелы Перл на 12 июля 2022 года: избегайте скандалов с
Руководитель иркутской фирмы предстанет перед судом за уклонение от налогов
Руководитель иркутской фирмы предстанет перед судом за уклонение от
В МИД России высказались о нежелании ЕС решить проблему транзита с Литвой
В МИД России высказались о нежелании ЕС решить проблему транзита с
Релиз высокооцененной Inscryption на приставках Xbox «весьма вероятен»
Релиз высокооцененной Inscryption на приставках Xbox «весьма вероятен»
Сорванное выступление группы "Би-2"
Сорванное выступление группы "Би-2"
Признаки, что человек зашел в тупик и перестал следовать своему предназначению
Признаки, что человек зашел в тупик и перестал следовать своему
Урожай российской клубники оказался под угрозой из-за санкций
Урожай российской клубники оказался под угрозой из-за санкций
В Москве пьяные мигранты жестоко избили женщину на детской площадке
В Москве пьяные мигранты жестоко избили женщину на детской площадке
Муж Анастасии Макеевой забрал у нее паспорт и не отдает
Муж Анастасии Макеевой забрал у нее паспорт и не отдает
Юрий Стоянов играл свою маму
Юрий Стоянов играл свою маму
Аллу Довлатову обвинили в пьянстве
Аллу Довлатову обвинили в пьянстве

Топ на сегодня

Обсуждение в Твиттере: как называют контейнер для еды в разных регионах (22 фото)
Обсуждение в Твиттере: как называют контейнер для еды в разных
Алена Водонаева засветила грудь на фото
Алена Водонаева засветила грудь на фото
За Константина Меладзе заступилась Лена Миро
За Константина Меладзе заступилась Лена Миро
Лера Кудрявцева показала новую татуировку
Лера Кудрявцева показала новую татуировку
В ФРС призвали ужесточить регулирование криптовалютной индустрии
В ФРС призвали ужесточить регулирование криптовалютной индустрии

Еще по теме

"Пошли вон, русофобы!": зрители освистали группу "Би-2" на Суперкубке РФ, прогнав с поля
Видео: Басков забыл слова песни, засмотревшись на гладиаторов
Шестеро музыкантов из Приволжского округа попали в полуфинал «Высоцкий. Фест»
В Днепре хотят запретить песни российских музыкантов