Создатели As Dusk Falls рассказали о мобильном приложении и мультиплеере
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Создатели As Dusk Falls рассказали о мобильном приложении и мультиплеере

Создатели As Dusk Falls рассказали о мобильном приложении и мультиплеере


Разработчики As Dusk Falls ответили на вопросы по многопользовательской составляющей интерактивной драмы. Как ранее уже сообщалось, играть одновременно в проект сможет до 8 игроков, которые будут совместно влиять на ход истории. Некоторые основные детали о том, как будет организован мультиплеер в игре:



Игра поддерживает локальный кооператив и сетевой кооператив.



По сети можно будет играть в мультиплеер As Dusk Falls только с друзьями.



Играя в кооперативе по сети, каждый игрок должен иметь копию проекта (или подписку на Game Pass).



Можно совмещать кооператив онлайн с локальным — несколько игроков могут подключиться локально, несколько онлайн.



При кооперативном прохождении все игроки вместе голосуют за решения. Побеждает вариант, который набрал больше голосов. При ничьей — результат выбирается случайно. Игроки могут переопределять решения других, но количество таких переопределений ограничено (количество задает хост игры).



Мультиплеер кроссплатформенный — игроки на Xbox и PC могут играть вместе.



Для игры выйдет мобильное приложение As Dusk Falls Companion, которое представляет собой устройство ввода. На него не будет транслироваться сама игра.

Напомним, As Dusk Falls выходит 19 июля, сразу после релиза она будет в Game Pass.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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