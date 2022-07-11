Специалисты обнаружили "супервирус" для компьютеров на Linux

Вадим Карасев

Специалисты обнаружили вредоносное ПО для операционной системы Linux, которое не могут выявить обычные антивирусы. О "супервирусе" рассказали исследователи из фирмы по автоматизации безопасности Intezer.

Вредоносное программное обеспечение получило название OrBit — софт модифицирует среду загрузки, что позволяет злоумышленнику управлять загрузкой библиотек и перехватывать вызовы функций. Отмечается, что вирус способен собирать логины, пароли, команды терминала, а также предоставлять взломщикам доступ к системе.

От прочих угроз безопасности компьютера вирус отличается "герметичным" подключением к библиотекам зараженных ПК – это позволяет OrBit стабильно работать, избегая обнаружения при установке бэкдора.

Как утверждают специалисты, большинство антивирусов в недавно обнаруженном ПО не находили признаков вредоносных программ, однако после публикации отчёта Intezer разработчики внесли OrBit в список опасного софта. Исследователи уверены: интерес к системам, основанным на Linux, у хакеров только растет, поскольку за последние несколько лет количество вирусов для них выросло многократно.

Как ранее писал Ruposters, компания Red Canary предупредила пользователей об опасном вирусе ChromeLoader. Он распространяется через утилиты для взлома приложений и вскоре после установки "модернизирует" браузер Google Chrome, установленный на компьютерах жертв.



