США задумались об отмене запрета на продажу оружия Саудовской Аравии
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США задумались об отмене запрета на продажу оружия Саудовской Аравии

США задумались об отмене запрета на продажу оружия Саудовской АравииReuters: США обсуждают отмену запрета на продажу оружия Саудовской Аравии

Власти США задумались об отмене запрета на продажу оружия Саудовской Аравии. О соответствующем обсуждении в Вашингтоне стало известно агентству Reuters на фоне предстоящей поездки американского президента Джо Байдена на Ближний Восток, которая состоится 13-16 июля.

По информации агентства, высокопоставленные чиновники Саудовской Аравии в ходе ряда встреч потребовали от Вашингтона отказаться от политики продажи Эр-Рияду только оборонительных вооружений. Отмечается, что обсуждение этого вопроса идет на неофициальном уровне.

Reuters пишет, что тема продажи оружия обсуждается в контексте намерения Байдена перезагрузить отношения с Саудовской Аравией, нарастить поставки энергоресурсов из стран Персидского залива и наладить связи арабских стран с Израилем для последующего противостояния с Тегераном. При этом отмечается, что возможная отмена запрета на поставку наступательных вооружений Эр-Рияду вызовет критику в конгрессе.

Ранее израильский премьер-министр Яир Лапид рассказал, что Байден отправится в Саудовскую Аравию с посланием мира от Израиля. В июне стало известно, что Израиль и США занимаются созданием «ближневосточного альянса противовоздушной обороны (ПВО)».

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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