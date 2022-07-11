Стоит ли использовать ботов в торговле на криптобирже
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Стоит ли использовать ботов в торговле на криптобирже

Специальная программа, подключённая к терминалу, фактически самостоятельно способна выполнять те задачи, которые требуются трейдеру. Подобный софт ценится сегодня достаточно высоко, так как позволяет автоматизировать работу, в том числе на крипторынке.

На данный момент все программы данного типа классифицируются на автоматические и те, что дают сигнал. Бот для трейдинга в первом случае полностью автономен, сделки на рынке с его помощью открываются и закрываются без участия пользователя. Второй же проводит анализ текущей рыночной ситуации и рекомендует трейдеру открывать или закрывать торговую позицию.

Стоит ли торговать с помощью ботов на криптовалютных биржах

Считается, что затяжное боковое движение не характерно для криптовалютного рынка, волатильность на нём всегда достаточно высока. Дополнительно важно помнить о том, что цифровые активы можно торговать, не прерываясь, круглыми сутками – данное условие является одним из факторов стресса для потенциальных инвесторов. Вряд ли кто-то захочет после передышки обнаружить существенное изменение котировки приобретённых монет. Исправить эту ситуацию позволяют именно торговые роботы, способные мониторить рынок без остановки.

Криптовалюта – актив достаточно специфичный, а потому для работы с ним применяются боты, подающие сигнал к открытию позиции либо торгующие самостоятельно – всё, как на обычной бирже. Однако в данном случае можно подключить ещё два варианта, менее распространённые, но способные дать положительный результат. Речь идёт о роботах для статического арбитража, выполняющих поиск переоцененных либо, напротив, недооцененных монет. Обнаружив подобные активы, программа самостоятельно определяет закономерности их поведения, после чего пользователь уже ориентируется на зафиксированную корреляцию между повторяющимися колебаниями цены.

Альтернативным решением может стать арбитражный криптобот, приносящий прибыль благодаря покупке биткоинов либо любой другой крипты по сниженной цене на одной бирже, и одномоментной реализации тех же монет на иной платформе по более высокому курсу. Задача бота в данном случае – отслеживание котировок на выбранных биржах.

Собираясь приобрести подходящего криптовалютного робота, необходимо с особой тщательностью проверять репутацию реализующего его продавца. Это позволит не нарваться на вредоносное программное обеспечение под видом достаточно эффективной торговой программы. Важно также помнить о том, что универсальных вариантов в данном случае не существует. В идеале следует подбирать отдельных ботов для торговли на бычьем и медвежьем рынке. Это позволит существенно повысить шансы на получение прибыли.


# Бизнес

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