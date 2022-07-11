Страдавшая от постоянных инфекций девушка случайно узнала о неожиданном диагнозе
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Страдавшая от постоянных инфекций девушка случайно узнала о неожиданном диагнозе

Страдавшая от постоянных инфекций девушка случайно узнала о неожиданном диагнозеСтрадавшая от постоянных инфекций девушка узнала, что у нее опухоль в мочевом пузыре

Девушка с ником pinkelephants777 рассказала на Reddit, как после многих лет лечения инфекций мочевыводящих путей случайно узнала свой неожиданный диагноз. Выяснилось, что постоянные болезни вызывала опухоль.

Пользовательница отметила, что в прошлом заболевала инфекциями мочевыводящих путей около 8-12 раз в год. Несколько раз из-за этого у нее также возникали инфекции почек. Девушка постоянно пила антибиотики, из-за чего у нее начались проблемы с кишечником и половой системой.

«Каждый доктор, к которому я ходила, говорил мне одно и то же: мне нужно ходить в туалет по-маленькому после секса, пить больше воды и так далее. Я говорила им, что и так делаю все эти вещи, а они отвечали, что у некоторых женщин по какой-то причине такие инфекции попросту возникают чаще, чем у других», — написала pinkelephants777.

Однако, по словам рассказчицы, однажды работающий в пункте неотложной помощи доктор заподозрил, что постоянные инфекции могли быть вызваны каким-то нарушением и посоветовал ей срочно пройти обследования. В ходе цистоскопии выяснилось, что в мочевом пузыре девушки было новообразование. «Оно сформировало "карман", где, как сказал мой врач, копились бактерии, из-за которых усиливалась частота и тяжесть моих инфекций», — объяснила pinkelephants777.

Авторше поста удалили опухоль, которая оказалась не злокачественной. После операции она ни разу не столкнулась с инфекцией мочевыводящих путей и перестала принимать антибиотики, качество ее жизни улучшилось. «Я облажалась в том, что годами страдала, вместо того чтобы обследоваться, и считала происходящее нормой », — посетовала девушка.

В комментариях многие признались, что в прошлом они или их близкие также регулярно сталкивались с подобными инфекциями. «Однажды летом я в течение 12 недель сначала страдала от инфекции мочевыводящих путей, а затем принимала все более сильные антибиотики. Оказалось, это странная реакция на кофеин», — рассказала одна из пользовательниц. Помимо того, некоторые комментаторы призвали pinkelephants777 винить в произошедшем не себя, а врачей, которые не назначили ей тщательное обследование.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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