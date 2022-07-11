Сухоруков об уходе из театра: «Сегодня себя освободил от старых пут, но уже мечтаю о новых кандалах»
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Сухоруков об уходе из театра: «Сегодня себя освободил от старых пут, но уже мечтаю о новых кандалах»

Сухоруков об уходе из театра: «Сегодня себя освободил от старых пут, но уже мечтаю о новых кандалах»

Год назад Театр имени Моссовета потерял одну из своих самых ярких звезд — в июле 2021 года его подмостки покинул Виктор Сухоруков. Артист заявлял, что отправляется в одиночное плавание, однако сейчас снова не прочь связать судьбу со сценой.


Причины ухода актера из театра были более чем веские: отсутствие ролей в текущем сезоне, а также не сложившиеся отношения с новым художественным руководителем Евгением Марчелли.

Во время репетиций звезда фильма «Брат» схлестнулся с режиссером спектакля Юрием Ереминым: у коллег возникли разногласия, но в дирекции даже не попытались помочь в сложившейся ситуации. После чего Сухоруков и принял решение об увольнении.

Артист открыто заявлял, что не жалеет о выбранном пути, и уже рассматривает варианты работы в других учреждениях культуры. «Я сегодня себя освободил от старых пут, но уже мечтаю о новых кандалах. Творческих историях, в которых я буду что-то сочинять по привычке», — признался он в одном из последних интервью.

Сейчас Виктор Иванович живет на две столицы: в Москве играет в театрах «Русская песня» и им. Вахтангова, в Санкт-Петербурге в антрепризах на сцене ДК Ленсовета. И это не считая спектаклей в других городах России. В апреле этого года артист впервые показал свою авторскую программу «Счастливые дни», в которой рассказал о необыкновенных людях, повлиявших на его жизнь: о Сергее Бодрове и Алексее Балабанове, Станиславе Говорухине и Татьяне Дорониной и многих других.

Задумку для постановки подарила Сухорукову поездка в Крым, где в доме-музее Юлиана Семенова артиста зацепили фото и рукописи писателя. «Я их разглядывал, и мне захотелось заглянуть глубже: что это были за встречи, что люди там делали, какие меж ними разыгрывались истории, какое вино они пили... Приехав домой, я понял: у меня же тоже есть архив и истории. Мне захотелось об этом рассказать и разыграть сюжеты, которые случились в моей жизни...»

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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