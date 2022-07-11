Сумасшедшая фанатка хотела убить Валерия Леонтьева

Певец Валерий Леонтьев едва не погиб от рук неадекватной поклонницы. Фанатки музыкантов Сергея Пенкина и Валерия Леонтьева в свое время хотели расправиться со звездами. Для этого они выбрали разные способы.К примеру, на Пенкина на одном из концертов набросилась дама с электрошокером. Позже ее задержали. Она заявила, что хотела убить артиста из-за большой любви. С Валерием Леонтьевым также хотели разобраться поклонницы. Однажды фанатка подарила ему банку варенья, в которое подмешала толченое стекло. Музыкант только чудом заметил подвох. Иначе беды было бы не избежать, сообщает МК.ru.