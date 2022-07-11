Умер певец и актер Адам Уэйд
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Умер певец и актер Адам Уэйд

Умер певец и актер Адам УэйдНа 88-м году жизни скончался певец и актер Адам Уэйд

Певец и актер Адам Уэйд (настоящее имя — Патрик Генри Уэйд) скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Артист умер после продолжительной борьбы с болезнью Паркинсона у себя дома в штате Нью-Джерси, США, в четверг, 7 июля. Об этом сообщила его супруга, певица Джери Уэйд.

Актер и певец родился 17 марта 1935 года. В 1961-м три его музыкальные композиции попали в десятку лучших хитов Billboard 100. Помимо этого, Уэйд стал первым темнокожим ведущим шоу «Музыкальные стулья» в 1975-м. Проект набирал популярность, однако продюсеры приняли решение о прекращении работы над ним из-за многочисленных угроз в адрес создателей передачи.

Звезда снимался в таких фильмах, как «Клодин», «Шафт» и «Безумный Джо». Всего Уэйд принял участие в более, чем 30 проектах. В 2000-х он активно развивал деятельность ведущего на американских телеканалах.

Ранее стало известно, что умер 79-летний актер Тони Сирико, известный по сериалу «Клан Сопрано».


# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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