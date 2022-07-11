Урожай российской клубники оказался под угрозой из-за санкций
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Урожай российской клубники оказался под угрозой из-за санкций

Урожай российской клубники оказался под угрозой из-за санкцийУрожай российской клубники оказался под угрозой из-за запрета поставок рассады из Европы

В текущем году урожай клубники в России ожидается достойный, однако уже в следующем году производители столкнутся с полной неопределенностью. Об этом со ссылкой на генерального директора Ягодного союза Ирину Козий пишет «Российская газета».

Дело в том, что почти 100 процентов посадочного материала для нее завозили из европейских стран, но с 10 июля его экспорт в Россию запрещен в рамках четвертого пакета санкций. Весной рассаду в достаточном количестве доставить удалось, хотя из-за проблем в логистике обошлась она в несколько раз дороже.

В следующем году, когда импорт в нужных объемах будет невозможен, сбор клубники окажется под угрозой. Собственное производство рассады в России есть, но его мало, и большей частью речь идет о кустах, а у такого материала заметно ниже урожайность. Завозить рассаду через третьи страны будет крайне сложно, поскольку Запад в связи с ситуацией на Украине применяет жесткие меры для тех, кто сотрудничает с российскими компаниями.

Трудности возникают и с поставками агрохимикатов, оборудования и запчастей, субстратов и конструкций для теплиц. Как объяснила Козий, даже если порвалась резинка в насосе, то встает система полива. В Китае заказать подходящие части не получится, их там не производят. Аналогичные проблемы возникают и с остальными ягодами.

За последние пять лет за счет сотрудничества с западными компаниями производство плодово-ягодной продукции в России выросло на 65 процентов, а за десять лет — в 3,5 раза. В 2021 году был собран рекордных урожай плодов и ягод. В новых условиях Минсельхоз намерен потребовать ускорения работ в области селекции, генетики и биотехнологий.

Ранее в Ассоциации производителей пива заявили, что на развитие хмелеводства в России нужно не менее десяти лет, а в настоящее время подавляющая часть хмеля на российских заводах импортного производства. Одной из причин называлось отсутствие посадочного материала.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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