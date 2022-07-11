Уроженец Мамско-Чуйского района Александр Рехтин погиб во время спецоперации на Украине
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Уроженец Мамско-Чуйского района Александр Рехтин погиб во время спецоперации на Украине

Уроженец Мамско-Чуйского района Александр Рехтин погиб во время спецоперации на Украине

Уроженец Мамско-Чуйского района, военнослужащий Александр Рехтин 25 апреля погиб во время спецоперации на Украине. Ему был 31 год. У Александра осталась жена, двухлетняя дочь и родители. В Об этом сообщают на сайте районной газеты «Мамский горняк».

Александр родился в поселке Мама, окончил Мамскую среднюю общеобразовательную школу, поступил в Омский колледж торговли, экономики и сервиса и закончил его с отличием. После этого служил в рядах Российской армии. В 22 года решил служить на контрактной основе в 24-й отдельной бригаде специального назначения ГРУ. В 2012 году принимал участие в проведении контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона, за что был награжден медалью «За службу на Северном Кавказе». В 2014 году принимал участие в освобождении Крыма. За проявленное мастерство во владении своей специальностью приказом Министра обороны РФ он был награждён медалью «За возвращение Крыма», позже — «За воинскую доблесть» второй степени.

9 мая 2022 года Указом Президента Владимира Владимировича Путина он награжден орденом Мужества Российской Федерации посмертно.

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По материалам: irk

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