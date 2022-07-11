В августе выходит Halo: The Rubicon Protocol — роман-приквел к Halo Infinite

Вадим Карасев





У Halo большое количество поклонников по всему миру, и вселенная Halo — это не только игры, но и другие работы: сериалы, книги, графические произведения и так далее. Очередная книга по вселенной Halo, под названием Halo: The Rubicon Protocol, выходит уже 9 августа, о чем сообщила студия 343 Industries.

Halo: The Rubicon Protocol — это роман, который является приквелом к сюжетной кампании Halo Infinite. Автор романа — Келли Гэй, которая уже выпускала несколько работ по вселенной Halo. В Halo: The Rubicon Protocol, согласно описанию книги, «подробно исследуются некоторые события, которые произошли за шесть месяцев до пробуждения Мастера Чифа и начала игровой кампании Halo Infinite».





Отметим, что начало романа Halo: The Rubicon Protocol доступно бесплатно для прочтения в блоге Halo, на английском языке.