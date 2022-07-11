В Чунском районе ребенку погибшего на производстве мужчины выплатили компенсацию 800 тысяч
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В Чунском районе ребенку погибшего на производстве мужчины выплатили компенсацию 800 тысяч

В прокуратуру Чунского района обратилась местная жительница с вопросом о причинении морального вреда её несовершеннолетнему ребенку из-за гибели отца на производстве. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Установлено, что одной из причин несчастного случая на лесозаготовительном предприятии, в результате которого погиб мужчина, стали нарушения правил охраны труда со стороны работодателя. На этом основании прокуратура направила в суд иск о взыскании с компании компенсации морального вреда, полученного сыном погибшего. Чунский районный суд требования прокурора района удовлетворил, взыскав в пользу ребенка выплату в размере 800 тысяч рублей.

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По материалам: irk

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