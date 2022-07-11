В Германии отменили концерт Анны Нетребко из-за ее "нерешительного дистанцирования" от Путина

Вадим Карасев

После того как оперная дива Анна Нетребко публично осудила спецоперацию, некоторые западные театры возобновили с ней сотрудничество, и Анна продолжила выступления в Европе. На лето и осень у нее запланирован тур по Германии, однако теперь стало известно, что концерт в Штутгарте 3 сентября не состоится. Против выступили власти земли Баден-Вюртемберг, в частности министр финансов земли Даниал Байяз (партия "Зеленые").

Выступление должно было состояться на площади у Нового замка (Das Neue Schloss), но он принадлежит земле Баден-Вюртемберг, в частности там расположено министерство финансов, так что власти смогли наложить запрет и уже уведомили организаторов концерта. При этом, по словам организаторов, 97% билетов на концерт, рассчитанный на четыре тысячи зрителей, уже распродано. Билеты, которые все еще доступны, стоят от 173 до 191 евро.

Российская агрессия [на Украине] продолжается с неослабевающей жестокостью, и, к сожалению, конца ей не видно. Госпожа Нетребко также стала олицетворением путинского режима благодаря своему поведению. В связи с этим нам трудно представить, что она предстанет в Новом дворце, пока бушует ***** (спецоперация. — Прим. ред.) на Украине,

— объяснил отмену Себастьян Энгельманн, пресс-секретарь министра финансов.

Даниал Байяз еще в марте предупреждал Нетребко, что она должна "правдоподобно" дистанцироваться от Путина, и только в этом случае она сможет выступить 3 сентября.

Нерешительного дистанцирования недостаточно,

— заявил тогда Байяз.

Как отмечает газета Stuttgarter Zeitung, хотя Анна Нетребко публично выступила против спецоперации после резкой критики за молчание, она не высказалась против Путина. В июне певица объяснила в интервью Die Zeit, что хочет "бороться со всякой русофобией", исполняя на сцене русский репертуар.





Анна Нетребко

О том, какие юридические последствия может иметь отмена концерта, пока неизвестно. Организаторы, Кристиан Долль из C2 Concerts и Петер Швенков из Deutsche Entertainment AG, от комментариев отказались. Однако в пресс-службе министерства заявили, что письменного контракта с организаторами не было.

Письменного контракта не было, только устное обещание, что дворец будет зарезервирован для концерта господина Долля 3 сентября,

— объяснил Энгельманн.

По его словам, провести концерт в замке по-прежнему возможно, но только не с Анной Нетребко.

Ранее издание New York Times сообщало, что Нетребко рассматривает возможность подать в суд на Метрополитен-опера и потребовать возмещение ущерба в размере 350 000 долларов. Американский оперный театр также оставил в силе запрет на выступление Нетребко даже после ее осуждения спецоперации.

В поддержку Нетребко в Германии высказался Рейнхард Зелль, организатор концерта оперной певицы в Регенсбурге 22 июля, с которого и должен начаться ее немецкий тур. По словам Зелля, он счастлив, что почти аншлаговый концерт на три тысячи зрителей пройдет на частной территории, и поэтому политика не может вмешиваться в планы мероприятия. По словам Зелля, важно придерживаться контрактов и видеть в Анне Нетребко артиста, а не политика.

Надя Бесчетникова