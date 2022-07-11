В Германии предрекли потерю миллионов рабочих мест без поставок газа из России
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В Германии предрекли потерю миллионов рабочих мест без поставок газа из России

В Германии предрекли потерю миллионов рабочих мест без поставок газа из РоссииГлава DGB Фахими заявила, что компании ФРГ потеряют миллионы рабочих мест без газа из РФ

Глава Ассоциации немецких профсоюзов (DGB) Ясмин Фахими предрекла потерю миллионов рабочих мест в компаниях страны без поставок газа из России. Об этом она заявила в интервью газете Handelsblatt.

По словам Фахими, дальнейшее сокращение поставок российского газа приведет к серьезному финансовому кризису. «Компании, получившие рекордную прибыль в первые два квартала, могут быстро оказаться в тяжелом положении, поставив под угрозу миллионы рабочих мест», — пояснила она.

Эксперт предупредила, что допустить «развала целых промышленных регионов или отдельных отраслей» нельзя. «Потому что как только эти промышленные рабочие места исчезнут, они никогда не вернутся. Тогда мы вновь придем к корням нашей экономики», — отметила Фахими. По ее мнению, скатывание к рецессии необходимо предотвратить любой ценой. Сделать это можно с помощью ускоренной трансформации, инвестиционной стратегии государственного сектора и энергетической безопасности.

Ранее о вероятности массовой безработицы при резком отказе от российского газа предупредил премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер. По его мнению, зависимость от энергоресурсов России следует преодолевать постепенно, иначе Германия столкнется с негативными последствиями этого решения.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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