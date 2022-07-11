В Госдуме отреагировали на приказ Зеленского отвоевать юг Украины
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В Госдуме отреагировали на приказ Зеленского отвоевать юг Украины

В Госдуме отреагировали на приказ Зеленского отвоевать юг Украины

В Госдуме отреагировали на приказ Зеленского отвоевать юг УкраиныДепутат Госдумы Шеремет назвал политической агонией приказ Зеленского отвоевать юг Украины

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал политической агонией приказ президента Украины отвоевать находящиеся под контролем российской армии регионы юга страны. Таким образом он отреагировал на сообщение главы украинского Минобороны Алексея Резникова о мобилизации миллионной армии, передает РИА Новости.

По мнению парламентария, власти Киева «проигрывают по всем фронтам», у них нет шансов освободить эти территории, для этого не осталось ни сил, не возможностей.

«Подобные приказы — политическая агония режима Зеленского, которая продлится совсем недолго. Эти огульные заявления не имеют ничего общего с реальностью», — сказал Шеремет.

По мнению депутата, поставки западного оружия не смогут преломить ситуацию и не остановят проведение Россией спецоперации и достижение ее целей.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Times заявил, что украинское правительство планирует мобилизовать на военную службу до одного миллиона человек, чтобы попытаться «отвоевать южные территории».

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Александр Серов заставил дочь выехать из своего дома: причины
Александр Серов заставил дочь выехать из своего дома: причины
В Госдуме отреагировали на приказ Зеленского отвоевать юг Украины
В Госдуме отреагировали на приказ Зеленского отвоевать юг Украины
США призвали Японию прекратить криптовалютные операции в России
США призвали Японию прекратить криптовалютные операции в России
Бесплатно в течение ограниченного времени можно забрать DLC для AI: THE SOMNIUM FILES Nirvana Initiative
Бесплатно в течение ограниченного времени можно забрать DLC для AI:
Алена Водонаева засветила грудь на фото
Алена Водонаева засветила грудь на фото
За Константина Меладзе заступилась Лена Миро
За Константина Меладзе заступилась Лена Миро
Стало известно, почему сбежала Алла Пугачева
Стало известно, почему сбежала Алла Пугачева
Лера Кудрявцева показала новую татуировку
Лера Кудрявцева показала новую татуировку
Отар Кушанашвили высказался о скандале с группой «БИ-2»
Отар Кушанашвили высказался о скандале с группой «БИ-2»
Россияне ждут возрождения советских брендов "Москвич", "Орск" и "Кама"
Россияне ждут возрождения советских брендов "Москвич",
Ковальчук: «С Семенович было сложно. Аня пришла в «Блестящие» с ощущением, что станет лидером»
Ковальчук: «С Семенович было сложно. Аня пришла в «Блестящие» с
Российское посольство ответило на претензии Украины на недвижимость в Британии
Российское посольство ответило на претензии Украины на недвижимость в

Топ на сегодня

Хоккеиста Кирилла Капризова не пускают в штаты
Хоккеиста Кирилла Капризова не пускают в штаты
Voyager Digital попал под прицел FDIC
Voyager Digital попал под прицел FDIC
Еще два британских министра выдвинули свои кандидатуры на пост премьера
Еще два британских министра выдвинули свои кандидатуры на пост
Рослесинфорг прокомментировал новый пакет санкций Евросоюза
Рослесинфорг прокомментировал новый пакет санкций Евросоюза
Жизнь у моря: ожидание и реальность
Жизнь у моря: ожидание и реальность

Еще по теме

В Госдуме прокомментировали заявление Украины о желании вернуть Крым
Российский депутат обвинил Киев в дестабилизации ситуации в Черном море
В Госдуме назвали план Зеленского по "возвращению" Крыма сказкой
Депутат призвал Зеленского прекратить распространять мифы о Крыме