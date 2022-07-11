В Госдуме предложили прекратить контракты по поставкам электроэнергии в Литву
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В Госдуме предложили прекратить контракты по поставкам электроэнергии в Литву

В Госдуме предложили прекратить контракты по поставкам электроэнергии в ЛитвуДепутат Морозов предложил прекратить контракты по поставкам электроэнергии в Литву

Депутат Государственной Думы Олег Морозов заявил, что считает нужным ввести полный запрет на ввоз всех литовских товаров и прекратить контракты по поставке электроэнергии. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в отношении Литвы нужно ввести и другие экономические ограничения, в том числе наложить запрет на литовский транзит для европейских товаров, понизить уровень дипотношений, а также запретить приграничную торговлю.

Депутат выразил надежду, что в ближайшее время Литву «вразумят старые европейцы».

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что, получив поддержку как член Евросоюза (ЕС) и НАТО, Литва действует по отношению к России как провокатор. На данном этапе следует осуществить полную блокаду грузов, которые перевозятся через Литву, и в одном, и в другом направлении, добавил сенатор.

Литва прекратила транзит санкционных товаров в Калининград 18 июня. Как сообщил губернатор региона Антон Алиханов, под санкции попадает большой перечень товаров — от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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