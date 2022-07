В Grayscale оценили сроки судебного процесса с SEC

Судебный процесс против SEC, инициированный Grayscale Investments, может занять один-два года. Такой прогноз дал глава юридического департамента компании Крейг Салм.

ICYMI: Craig Salm, Grayscale’s Chief Legal Officer, addressed some common questions we’ve heard from investors about our lawsuit challenging the SEC’s decision on $GBTC.https://t.co/1x4IwnBEb2