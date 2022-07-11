В Grayscale оценили сроки судебного процесса с SEC

Судебный процесс против SEC, инициированный Grayscale Investments, может занять один-два года. Такой прогноз дал глава юридического департамента компании Крейг Салм.

ICYMI: Craig Salm, Grayscale’s Chief Legal Officer, addressed some common questions we’ve heard from investors about our lawsuit challenging the SEC’s decision on $GBTC.https://t.co/1x4IwnBEb2 — Grayscale (@Grayscale) July 11, 2022

Топ-менеджер заявил, что Grayscale твердо верит в свои аргументы и уверена, что суд вынесет решение в ее пользу.

Grayscale Investments подала заявление на конвертацию траста на базе цифрового золота в спотовый биткоин-ETF 19 октября 2021 года.

17 декабря SEC отложила принятие решения по заявке, а в феврале пошла повторно на этот шаг.

30 июня Grayscale подала в суд на регулятор после окончательного отклонения ее заявления.

Ранее компания указала, что готовность SEC одобрить биткоин-ETF на основе фьючерсов с отклонением заявок на базе его спотового варианта может нарушать закон об административных процедурах.

В текущем заявлении Салм подчеркнул, что различия между фьючерсными и спотовыми ETF на базе первой криптовалюты не имеют никакой связи с решениями Комиссии. Оба варианта продуктов основаны на одних и тех же спотовых биткоин-рынках.

Отказ по заявке Grayscale в компании рассматривают как «несправедливую дискриминацию». Это не только нарушение закона об административных процедурах, но и закона о фондовых биржах 1934 года.

Напомним, редакция Wall Street Journal обвинила главу Комиссии Гэри Генслера в «сбивающем с толку» подходе касательно принятия спотового биткоин-ETF.

Ранее аналитики Bloomberg спрогнозировали, что SEC одобрит подобные инструменты в середине 2023 года. Согласно расчетам Эрика Балчунаса, 95% среди тех, кто комментировал заявку Grayscale, поддержали запуск инструмента.

Спотовые биткоин-ETF получили одобрение со стороны регуляторов Канады, Бразилии, Австралии и Нидерландов.

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