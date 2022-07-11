В Китае заявили об опасности установления потолка цен на российскую нефть

Вадим Карасев

Декан Боцян спрогнозировал рост глобальной инфляции из-за ограничения цен российской нефти

Ограничение цен на российскую нефть, обсуждаемое Западом, еще сильнее нарушит глобальную цепочку поставок энергоносителей, заявил декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян, пишет «Хуаньцю шибао».

По его словам, такое развитие событий спровоцирует крайнюю волатильность стоимости поставок, что опасно ростом глобальной инфляции и приведет к замедлению восстановления мировой экономики. Он напомнил, что Запад своими действиями хочет ударить по энергетическим доходам России с наименьшими затратами для себя. Однако эффект от ограничений может быть отрицательным, спрогнозировал экономист.

Он предположил, что Москва сократит добычу нефти. К примеру, по оценкам JPMorgan Chase & Co, Россия способна уменьшить добычу нефти на пять миллионов баррелей в сутки без серьезного ущерба для собственной экономики. В результате Европе и США придется иметь дело с повышением цен, уверен Боцян.

Боцян заявил об опасности установления потолка цен на нефть из России. «Эскалация энергетической войны между Россией и Западом может привести к кардинальным изменениям в структуре глобального энергоснабжения», — допустил он перестройку системы.

Эксперт подчеркнул, что ценовой потолок ухудшит положение мировой экономики, на которую уже давит огромная инфляция.

О том, что государства-члены «Большой семерки» (G7) рассматривают установление максимальных цен на нефть из России, стало известно в конце июня. Они хотят установить максимальную стоимость российской нефти путем запрета на оказание услуг по ее транспортировке морем, если цена топлива превышает потолок, «согласованный международными партнерами».



