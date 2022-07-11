В Кремле анонсировали встречу Путина и Эрдогана
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В Кремле анонсировали встречу Путина и Эрдогана

В Кремле анонсировали встречу Путина и Эрдогана

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшее время  проведут встречу на высшем уровне, следует из сообщения, опубликованного на сайте Кремля.

В преддверии встречи лидеры в рамках телефонного разговора обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес. Среди тем, затронутых главами государств -  ситуация на Украине и связанные с этим вопросы экспорта зерновых на мировые рынки, проблемы сирийского урегулирования, а также перспективы развития двустороннего экономического сотрудничества.

Напомним, несколько раундов российско-украинских переговоров не принесли существенных результатов и, по словам пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова, были заморожены по вине Киева. Последний раз стороны встречались 29 марта в Стамбуле при содействии турецких властей.

Ранее Эрдоган в ходе телефонного разговора с Путиным заявил о своей готовности организовать в Стамбуле переговоры с участием делегаций от России, Украины и ООН.

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По материалам: pnp.ru

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