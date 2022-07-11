В МИД России высказались о нежелании ЕС решить проблему транзита с Литвой

Вадим Карасев

Посольство России заявило об отсутствии влияния ЕС на Литву для решения вопроса транзита

Евросоюз (ЕС) не хочет решать проблему транзита товаров в Россию с Литвой, в противном случае проблема уже была бы решена. Об этом заявил временный поверенный в посольстве России в Литве Сергей Рябоконь, сообщает РИА Новости.

«Очевидно, что Евросоюз, на мой взгляд, скажем так, не задействует весь спектр инструментов и рычагов, чтобы заставить... Вильнюс поступить так, как он должен был бы поступить, если ЕС действительно намерен выполнить то, о чем он говорил», — высказался дипломат МИД о нежелании ЕС.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Дан Ферри заявил, что ЕК не передавала Литве никаких новых разъяснений касательно транзита товаров в Калининградскую область перед расширением антироссийских запретов со стороны ЕС. Ферри добавил, что вся актуальная информация представлена в публичном доступе в регламентах ЕС, в которых описаны отдельные категории товаров, попадающие под запрет импорта, экспорта и транзита.

Литва присоединилась к новым санкциям Евросоюза и прекратила транзит санкционных товаров в Калининград 18 июня. Как сообщил глава региона Антон Алиханов, под санкции попадает большой перечень товаров — от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы.