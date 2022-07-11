В Москве пьяные мигранты жестоко избили женщину на детской площадке
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В Москве пьяные мигранты жестоко избили женщину на детской площадке

В Москве пьяные мигранты жестоко избили женщину на детской площадкеВ Москве пьяные мигранты жестоко избили молодую женщину на детской площадке за замечание

Пьяные мигранты жестоко избили жительницу одного из московских домов за то, что она решила сделать им замечание. Об инциденте в понедельник, 11 июля, сообщает НТВ.

Инцидент произошел 5 июля во дворе одного из столичных жилых комплексов. Женщина возвращалась поздно вечером домой. В это время во дворе рядом с домом на детской площадке пили и шумели двое мужчин.

«Женщина попросила меня вызвать полицию, потому что у нее не было мобильного телефона, в этот момент один из этих мужчин сказал: "Какое ты имеешь право делать нам замечание, я гражданин России, я сейчас тебе покажу, какое у тебя есть право!" Я сказала громко, что я снимаю на видео», — поделилась воспоминаниями потерпевшая.

Как только она достала телефон, мужчины набросились на нее, ударили в лицо, повалили на землю и избили ногами. В результате с сотрясением, многочисленными ушибами и гематомами потерпевшая попала в больницу.

Одного из нарушителей задержали и завели дело по статье «Хулиганство». Второго мигранта пока найти не удалось, его объявили в розыск.

18 февраля в московском метро на станции «Тульская» мигранты из Центральной Азии избили полицейских после просьбы пройти с ними для установления личности.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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