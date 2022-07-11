В правительстве Японии заявили о проблемах в обеспечении безопасности Абэ
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В правительстве Японии заявили о проблемах в обеспечении безопасности Абэ

В правительстве Японии заявили о проблемах в обеспечении безопасности АбэГенсек правительства Японии Мацуно признал проблемы с обеспечением безопасности Абэ

С обеспечением безопасности бывшего премьер-министра Синдзо Абэ «были проблемы», заявил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно, пишет РИА Новости.

Он признал, что покушение стало возможным из-за проблем в обеспечении безопасности. «Мы признаем, что не только в действиях полиции на месте, но и на уровне Полицейского управления Японии были проблемы с охраной», — уточнил он.

41-летний Тэцуя Ямагами, застреливший Абэ, в воскресенье, 10 июля, сделал признание. Он сообщил, что пытался сделать бомбу, а также изготовил несколько единиц огнестрельного оружия.

Покушение на бывшего премьер-министра Японии было совершено в пятницу, 8 июля. Бывший моряк Сил самообороны Японии Ямагами подошел к Абэ со спины и выстрелил из дробовика.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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