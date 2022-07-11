В регионах проходят заседания общественных штабов по наблюдению за выборами

Вадим Карасев

В регионах России проводятся первые заседания общественных штабов (ОШ) по наблюдению за выборами.

Это площадки, открытые для всех, кто заинтересован в прозрачности выборов. На них партии, политологи и эксперты задают главный вектор совместной работы – тотальный контроль за предстоящими в сентябре выборами и подготовка наблюдателей. Портал НОМ подготовил обзор о работе шести общественных региональных штабов.

Первое заседание члены Общественного штаба по наблюдению за выборами в Рязанской области прошло 4 июля. В нём приняли участие политические партии, эксперты и уполномоченный по правам человека в регионе.

"Наша основная задача – сделать избирательный процесс гласным и открытым, чтобы ни у кого не возникло сомнений в достоверности результатов голосования", - обозначила назначение штаба его руководитель, председатель ОП региона Наталья Гришина.

В Новгородской области Общественный штаб станет местом подготовки наблюдателей, которые будут работать на избирательных участках в сентябре. Об этом на открытии штаба с участием СМИ сообщила его руководитель, глава региональной ОП Татьяна Шибанова.

"Мы все должны понимать, что чем больше наблюдателей от разных субъектов контроля примут участие в наблюдении за ходом голосования, тем меньше вероятность усомниться в результатах выборов", - сказала она.

На первом заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами в Камчатском крае его руководитель, председатель региональной ОП Алексей Костылев презентовал ключевые направления работы, а также рассказал о главных особенностях избирательных кампаний. Самые крупные выборы – в Петропавловск-Камчатскую городскую думу.

Об открытии Общественного штаба на Ямале жители региона узнали в ходе пресс-конференции с площадки ГТРК "Вести". Руководитель штаба, эксперт НОМ Дмитрий Заякин подчеркнул, что главная задача штаба не только набрать и обучить наблюдателей, но и "контролировать, чтобы во время избирательной кампании в регионе не было нарушений, пресекать такие нарушения на избирательных участках и следить за соблюдением равенства прав всех участников избирательного процесса".

Работу по мониторингу выборов возобновил и Общественный штаб Тверской области, где назначена 21 избирательная кампания. "В течение июля-августа обучим стандартам независимого неангажированного наблюдения, направим в территориальные и участковые избирательные комиссии около 1200 наблюдателей", - рассказал председатель Общественной палаты Тверской области и руководитель общественного штаба Александр Бутузов.

В Общественный штаб по наблюдению в Курской области входят представители более чем 100 некоммерческих организаций области. По словам руководителя штаба, члена ОП РФ Александра Терновцова, к совместной работе по мониторингу за выборами также приглашаются политические партии. "Если будут выявлены какие-либо нарушения, мы можем на это совместно реагировать, обсуждать, выносить на широкую публику и применять необходимые меры. Общественный штаб - дискуссионная площадка, открытая для всех желающих принять участие в контроле за выборами", - подчеркнул он.