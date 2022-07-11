В России предложили ввести уголовную ответственность для посредников мошенников
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В России предложили ввести уголовную ответственность для посредников мошенников

В России предложили ввести уголовную ответственность для посредников мошенников«Известия»: в РФ предложили ввести уголовную ответственность для посредников мошенников

В России предложили ввести уголовную ответственность для так называемых дропперов – посредников мошенников, которые помогают им переводить средства, похищенные у граждан. Об этом сообщают «Известия».

Врио замначальника управления ведомственного и процессуального контроля Следственного департамента МВД России Роман Бубнов отметил, что российские ведомства разрабатывают этот вопрос. Он добавил, что эффективность расследования киберпреступлений в стране увеличивается, в 2021 году ответственность понесли более 86 тысяч человек, за пять месяцев 2022 года — 20 тысяч.

Представитель МВД напомнил, что основной мерой борьбы с мошенничеством является профилактика. Это мероприятия по повышению цифровой грамотности населения и совершенствование законодательства в сфере оказания интернет-услуг.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что в преступные схемы вовлекаются в том числе подростки, которые ищут способ легко заработать. Поиск дропперов осуществляется в соцсетях и районных сообществах.

Россияне вновь столкнулись с большим числом телефонных звонков от мошенников — весной 2022 года 70 процентов пользователей получили различные нежелательные звонки, включая спам. В мае количество опасных звонков выросло на 32 процента в годовом выражении.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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