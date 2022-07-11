За сутки 30 жителей Иркутской области заболели коронавирусом

В Иркутской области за сутки зарегистрировали 30 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За все время пандемии зафиксировано 296 608 случаев заражения, сообщает областной оперштаб 11 июля.

В стационарах проходит лечение 251 пациент. Выздоровел 41 человек, всего — 292 474. За сутки умер от коронавируса один житель региона, за всю пандемию — 8 695 человек. От иных заболеваний скончался один пациент, всего — 708.