Забавные и провальные вакансии (14 фото)
Сегодня, 16:50 Вадим КарасевПоиск работы - задача сложная, долгая, нервная и ответственная. Но порой все это превращается в комедию. Некоторые вакансии выглядят, как странный анекдот от работодателя. Откликнуться это, конечно, желания не вызывает, но настроение поднимает.
Грамотность и знание русского языка не требуются
Действительно супер, класс, отлично и огонь
Активного продажника ищут
Звучит интересно
Не только на свиданиях про знаки спрашивают
Сколько экспрессии! Каков напор!
Помощница ли?
Пряники и кнуты выдадут?
Требования к операторам поддержки
А есть как на "проживание"?
Зарплата зависит от того, что в посылке?
Ну и требования у вас
"Наскребут" они
Докажи, что не робот
По материалам: триникси