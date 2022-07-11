Забавные и провальные вакансии (14 фото)
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Забавные и провальные вакансии (14 фото)

Грамотность и знание русского языка не требуютсяПоиск работы - задача сложная, долгая, нервная и ответственная. Но порой все это превращается в комедию. Некоторые вакансии выглядят, как странный анекдот от работодателя. Откликнуться это, конечно, желания не вызывает, но настроение поднимает.

Грамотность и знание русского языка не требуются


Действительно супер, класс, отлично и огонь

Действительно супер, класс, отлично и огонь
Активного продажника ищут

Активного продажника ищут
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Звучит интересно
Не только на свиданиях про знаки спрашивают

Не только на свиданиях про знаки спрашивают
Сколько экспрессии! Каков напор!

Сколько экспрессии! Каков напор!
Помощница ли?

Помощница ли?
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Пряники и кнуты выдадут?
Требования к операторам поддержки

Требования к операторам поддержки
А есть как на "проживание"?

А есть как на "проживание"?
Зарплата зависит от того, что в посылке?

Зарплата зависит от того, что в посылке?
Ну и требования у вас

Ну и требования у вас
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"Наскребут" они
Докажи, что не робот

Докажи, что не робот
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По материалам: триникси

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