Забавные и провальные вакансии (14 фото)

Вадим Карасев

Поиск работы - задача сложная, долгая, нервная и ответственная. Но порой все это превращается в комедию. Некоторые вакансии выглядят, как странный анекдот от работодателя. Откликнуться это, конечно, желания не вызывает, но настроение поднимает.Грамотность и знание русского языка не требуютсяДействительно супер, класс, отлично и огоньАктивного продажника ищутЗвучит интересноНе только на свиданиях про знаки спрашиваютСколько экспрессии! Каков напор!Помощница ли?Пряники и кнуты выдадут?Требования к операторам поддержкиА есть как на "проживание"?Зарплата зависит от того, что в посылке?Ну и требования у вас"Наскребут" ониДокажи, что не робот