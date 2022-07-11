Жерар Пике бросил любовницу и молит Шакиру о прощении

Жерара Пике на фоне развода с Шакирой бросает то в жар, то в холод. Еще недавно футболист запугивал бывшую, что отсудит полную опеку над сыновьями, а спустя пару дней просит забыть об этом.

Развод Шакиры и Жерара Пике СМИ даже прозвали эпопеей. Публика была шокирована, узнав, что спортсмен променял звезду на официантку. По слухам, Жерар готов был строить семью с новой возлюбленной и даже познакомил ее с детьми.

Однако зарубежные СМИ раструбили, что защитник «Барселоны» прекратил интрижку ради спасения отношений с Шакирой. Источники отмечают, что пока он это делает через адвокатов. Кажется, что и блондинка готова пойти на примирение, но только ради сыновей.

Сейчас пара не может договориться о том, где дети будут проживать, так как Пике хочет, чтобы семья осталась в Барселоне, в то время как поп-звезда хочет уехать в Майами.

К слову, публика всецело на стороне Шакиры, и относится к изменчивым действиям ее экс-супруга с недоверием. Однако в защиту футболиста высказывался президент футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта, который объяснил, что Жерар переживает трудное время. «Пике страдает. Не обращайте внимания на новости, в которых говорят о его легкомысленности и бесчувственности. Он необыкновенный человек и очень переживает сейчас», — отмечал он.