15 парней и девушек, доказавших, что если сильно захотеть, то можно измениться и стать другим человеком

Многие люди уверены, что юность — удивительная и прекрасная пора. Однако не все согласны с этим утверждением. Парни и девушки из нашей подборки наглядно показывают, что этот период жизни знатно подпортил им внешность и нервы. Поэтому им пришлось взять себя в руки и хорошенько потрудиться, чтобы получить тело и лицо своей мечты. У некоторых на это ушло пару лет, а кто-то потратил на преображение себя значительно больше времени. В любом случае затраченные годы и ресурс полностью себя окупили. Отныне эти люди чувствуют себя по-настоящему счастливыми.

17 лет и 20, средняя школа была отстойной

17 и 21 год. Всё началось с разбитого сердца и абонемента в спортзал

25-35, это изменение было не только физическим, но и психологическим

Я понял, как важно ставить перед собой реалистичные цели и менять привычки, которые, в свою очередь, переносятся на другие сферы моей жизни, помогая продвигаться по карьерной лестнице и в отношениях.

В 16 и 20 лет

17 лет против 24

13 тогда и 37 сейчас

В 14 и 25 лет

Разница в 10 лет

От запуганной 13-летней девочки до 24-летней модели

В детстве я выглядел несколько иначе. Я называл себя Брэндон Кровавая баня

23 года слева и 36 лет справа

20 и 30 лет. Сложно поверить, что это один и тот же человек

Многие люди боятся 30-летнего возраста, но мне кажется, что с возрастом я становлюсь только лучше.

15 и 19 лет. Парень круто изменился всего за 4 года

13 и 21 год

16 против 38 лет

Я похудела, отрастила волосы и стала в разы уверенней.

Здесь вы можете посмотреть на удивительные преображения знаменитостей нулевых.