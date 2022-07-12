15 примеров странной дизайнерской обуви, которые выглядят эффектно, но носить такое вряд ли захочется
Многие современные дизайнеры хороши не только в создании вещей. Некоторые активно задействуют свои творческие навыки и при разработке новых моделей обуви. В результате на свет появляются удивительные плоды творчества, сделанные по сути на грани абсурда и реальности. Главный вопрос, который возникает лишь при одном взгляде на них — как это носить? Посмотрите на представленные шедевры и скажите, а вы бы приобрели их для себя?
Туфли-копыта, Айрис Шиферштайн
Armadillo, Александр Маккуин
Инопланетные ботильоны горячо любимы многими голливудскими знаменитостями.
Необычные босоножки, Джулиан Хейкс
Туфли с каблуком впереди, Рене Ван ден Берг
Пожалуй, одно из самых странных дизайнерских решений. Если выйти в такой обуви на улицу, она гарантированно привлечёт к себе внимание.
Balenciaga продаёт кроссовки из новой коллекции за 1850 долларов
Модный бренд Balenciaga представил новую коллекцию специально состаренных кед под названием Paris.
Двойные ковбойские ботинки, Шейн Оливер
Мужские туфли с длинным носком, Полина Ленуар
Дизайнер изготовила необычные туфли из кожи, а носки наполнила силиконом, чтобы они лучше держали форму и не гнулись во время ходьбы. Каждая такая туфля весит ровно килограмм.
Зубастая обувь, Мариана Фантич и Доминик Янг
Дизайнеры утверждают, что искусственные зубы помогут равномерно распределить нагрузку на ноги и снять с них напряжение.
Туфли в морской тематике, Кермит Тесоро
Концептуальная обувь, Ючжао Хуан
Инопланетная обувь, которую бесконечно интересно рассматривать, Ирис ван Херпен
Ботинки с собачьими носами, Мако Кастодио
Обувь снежной королевы, Ирис ван Херпен
Необычная обувь была в буквальном смысле «выращена» из металлизированной жидкой резины, которая притягивается к своей форме с помощью магнитов.
Неудобные, но эффектные туфли, Кэт Портер
Художница и модельер из Лондона Кэт Портер стёрла грань между модой, архитектурой и изобразительным искусством и создала что-то совершенно новое. Результат её трудов и вдохновения — коллекция деревянной обуви под названием Pernilla.
Здесь вы можете посмотреть на нетипичные наряды с показов мод, которые удивят вас так же сильно, как и необычная дизайнерская обувь.