15 примеров странной дизайнерской обуви, которые выглядят эффектно, но носить такое вряд ли захочется
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15 примеров странной дизайнерской обуви, которые выглядят эффектно, но носить такое вряд ли захочется

15 примеров странной дизайнерской обуви, которые выглядят эффектно, но носить такое вряд ли захочется

Многие современные дизайнеры хороши не только в создании вещей. Некоторые активно задействуют свои творческие навыки и при разработке новых моделей обуви. В результате на свет появляются удивительные плоды творчества, сделанные по сути на грани абсурда и реальности. Главный вопрос, который возникает лишь при одном взгляде на них — как это носить? Посмотрите на представленные шедевры и скажите, а вы бы приобрели их для себя?

Туфли-копыта, Айрис Шиферштайн

Armadillo, Александр Маккуин

Инопланетные ботильоны горячо любимы многими голливудскими знаменитостями.

Необычные босоножки, Джулиан Хейкс

Туфли с каблуком впереди, Рене Ван ден Берг

Пожалуй, одно из самых странных дизайнерских решений. Если выйти в такой обуви на улицу, она гарантированно привлечёт к себе внимание.

Balenciaga продаёт кроссовки из новой коллекции за 1850 долларов

Модный бренд Balenciaga представил новую коллекцию специально состаренных кед под названием Paris.

Двойные ковбойские ботинки, Шейн Оливер

Мужские туфли с длинным носком, Полина Ленуар

Дизайнер изготовила необычные туфли из кожи, а носки наполнила силиконом, чтобы они лучше держали форму и не гнулись во время ходьбы. Каждая такая туфля весит ровно килограмм.

Зубастая обувь, Мариана Фантич и Доминик Янг

Дизайнеры утверждают, что искусственные зубы помогут равномерно распределить нагрузку на ноги и снять с них напряжение.

Туфли в морской тематике, Кермит Тесоро

Концептуальная обувь, Ючжао Хуан

Инопланетная обувь, которую бесконечно интересно рассматривать, Ирис ван Херпен 

Ботинки с собачьими носами, Мако Кастодио

Обувь снежной королевы, Ирис ван Херпен 

Необычная обувь была в буквальном смысле «выращена» из металлизированной жидкой резины, которая притягивается к своей форме с помощью магнитов.

Неудобные, но эффектные туфли, Кэт Портер

Художница и модельер из Лондона Кэт Портер стёрла грань между модой, архитектурой и изобразительным искусством и создала что-то совершенно новое. Результат её трудов и вдохновения — коллекция деревянной обуви под названием Pernilla.

Здесь вы можете посмотреть на нетипичные наряды с показов мод, которые удивят вас так же сильно, как и необычная дизайнерская обувь.

# Интересное
По материалам: twizz

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