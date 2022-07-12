15 удивительных природных экспонатов, которые способны ввести в благоговейный ступор одним своим видом

У природы нет выходных, и она ежедневно старается показать человеку нечто, что снесёт ему башню от удивления и восхищения. Чаще всего в ход идут представители флоры и особенно фауны, их нетипичные цвета, формы и размеры — всё, что мы так любим!

Мы собрали несколько снимков с далеко не самыми попсовыми животными и растениями, о существовании которых вы могли и не знать. А они вот какие! Ну, а другие, уже известные вам персонажи здесь засняты крайне необычным образом, что также создаёт вау-эффект. Полюбоваться тут точно есть чем.

Индийская гигантская белка

Северные морские львы, греющиеся на солнце в порту Петропавловска-Камчатского

Красивунный алмазный фазан

Лапы баклана

Цветок, похожий на Дарта Вейдера

Официальное название растения — Aristolochia salvador platensis.

Маленький ушастый лягушкорот высунулся из-за маминых перьев

А мама явно серьёзная птица!

Священный ибис выглядит крайне грозно

Семья ксолоитцкуинтли — одной из древнейшей пород собак на планете

В природе тоже есть услуги такси, вы знали?

Дрозд зацепился за ветку, которую несёт скопа.

Вызывайте охотников за привидениями!

На самом деле это бородатый воббегонг. Является единственным представителем крайне специфического вида ковровых акул.

Великолепный белый тибетский як

Совушка БЕЖИТ

Каждый плод весит от 3 до 15 килограммов!

Видели ли вы когда-нибудь хвост бобра сблизи?

На нём довольно интересный узор!

Ну и под конец посмотрите на этот аметрин!

Какая красота! Где ещё на такое посмотреть? Да вот здесь, например.