17 неопровержимых фотодоказательств того, что дети и животные просто созданы друг для друга
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17 неопровержимых фотодоказательств того, что дети и животные просто созданы друг для друга

17 неопровержимых фотодоказательств того, что дети и животные просто созданы друг для друга

Дружба — удивительная способность, которая дарована нам природой. Тем не менее найти настоящего друга, которому будет хотеться открыть сердце и душу, бывает очень непросто. Уж так устроен наш сложный мир. Но маленькие герои нашей подборки справились с этой задачей на «ура». А ещё они доказали, что дружить по-настоящему можно с кем угодно. Считаем, что этому навыку не помешает научиться и взрослым.

Друзья

Самый удобный в мире собакен

Учёные выяснили, что собаки любят человека в пять раз больше кошек. Кошачьи больше привязаны к территории проживания (хотя их любовь в человеку также очевидна). Псам же более важно присутствие любимого хозяина рядом.

Хозяева, зачем вы это принесли? Оно теперь будет жить с нами?

Это любовь на долгие годы

Моя дочь и кот — лучшие друзья

Два ребёнка на одном фото

Поменялись

Пушистый держатель для учебников

Если подставка для книг забыта в школе, то на помощь приходит пушистый держатель.

Жена застукала дочь и нашего пса за попрошайничеством

На фото мой сын и кошка Стёпа

Разница в 1 неделю. Играют и балуются всегда вместе, к старшей кошке даже не подходит.

Уютный пёс

Под надёжной защитой

У этого малыша целых три друга

Мама, это Тиша, он будет жить с нами

Кошка скрасила прогулку девочки

Собака увидела нашу двухдневную дочь

Здесь вы можете посмотреть, что будет, если надолго оставить детей с животными. Поверьте, это нужно увидеть.

# Интересное
По материалам: twizz

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