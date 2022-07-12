45-летний мужчина погиб на пожаре в Куйтуне

11 июля в 04:54 на телефон 112 поступило сообщение о пожаре в посёлке Куйтун на улице Халтурина. Горела хозяйственная постройка, сообщает пресс-служба МЧС России по Иркутской области.

На момент прибытия пожарных, летняя кухня площадью 18 квадратных метров горела изнутри. Огонь потушили в течение пяти минут. В кухне на полу нашли тело мужчины 1977 года рождения. По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за неосторожности при курении. Обстоятельства устанавливаются.

Утром 11 июля в Слюдянке горел жилой четырехквартирный дом. Из него самостоятельно спаслись 12 человек. Когда приехали пожарные, огонь охватил веранду и рядом стоящие постройки. В результате пожара полностью сгорела веранда и хозяйственные помещения на площади 36 квадратных метров. По предварительной информации, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём. Обстоятельства выясняются, также устанавливается виновное лицо.