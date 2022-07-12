Александр Ведерников внес предложение по улучшению механизма получения соцконтрактов в Приангарье
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Александр Ведерников внес предложение по улучшению механизма получения соцконтрактов в Приангарье

Александр Ведерников внес предложение по улучшению механизма получения соцконтрактов в Приангарье

12 июля в Братске состоялось заседание Регионального совета под председательством губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Участие в работе регсовета приняли спикер Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников и депутаты областного парламента, председатель регионального правительства Константин Зайцев, руководители профильных министерств, главы муниципальных образований. На заседании обсудили вопросы заключения социальных контрактов, работы строительной отрасли в условиях санкций, качества ремонта дорог и жилья.

Перед началом заседания участники посетили выставку «Соцконтракт 38», где местные предприниматели представили собственную продукцию. Как рассказал министр социального развития, опеки и попечительства области Владимир Родионов, всего за 2021-2022 годы в регионе заключено более 13 тысяч таких контрактов. Больше всего — в Иркутске, Ангарске и Братске.

Основная цель этой работы – помочь жителям преодолеть сложную жизненную ситуацию. Положительный эффект уже получил каждый третий обратившийся за соцконтрактом. Чаще всего люди решают заняться предпринимательством. Так, на выставке в Братске была представлена продукция семейной сыроварни, мед, кондитерские изделия, детская одежда, развивающие игрушки, изделия из дерева и пластика, изготовленные по технологии лазерной резки. Кроме того, на деньги, выделяемые по соцконтрактам, есть возможность создать личное подсобное хозяйство или получить помощь в трудоустройстве.

В то же время Александр Ведерников обратил внимание на нереализованные соцконтракты, по некоторым из которых были возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества. Спикер считает, что методика предоставления соцконтрактов должна быть скорректирована с учетом этих фактов. Это даст возможность, в том числе, экономить бюджетные деньги. Это предложение Александра Ведерникова внесено в проект решения Регионального совета.

Владимир Родионов также рассказал про эффективную совместную работу регионального парламента, правительства и муниципалитетов по обеспечению школьников бесплатным питанием и упрощению оформления документов на получение субсидий на оплату ЖКХ за счет передачи соответствующих полномочий с муниципального на областной уровень.

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По материалам: irk

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