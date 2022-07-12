Алена Водонаева вступила за Дудя
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Алена Водонаева вступила за Дудя

Алена Водонаева вступила за Дудя
Телеведущая Алена Водонаева высказала свое мнение о происходящей ситуации. Модель в «Телеграме» высказалась о телеведущем Юрии Дуде*. «Рубрика «Юра» сегодня о важном. Если честно, и промолчать невозможно, и комментировать нечего: в российской эстраде и шоу-бизнесе уйма людей, которые действительно пропагандируют это», сказала Алена Водонаева.
Водонаева задалась вопросом, почему прокуратура и суд так неровно дышат в сторону Дудя*. «Непонятно. То есть понятно, конечно», — заметила бывшая звезда «Дома-2». Напомним, что журналиста Юрия Дудя* суд в Лефортово признал виновным по статье «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Он оштрафован на 120 тысяч рублей. * Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
# Шоу-бизнес Водонаева Алена
По материалам: z-aya

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