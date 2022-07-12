Aliens: Fireteam Elite из Game Pass получает кроссплатформу и новый контент со стартом 4 сезона

Вадим Карасев





Кооперативный шутер Aliens: Fireteam Elite по вселенной «Чужой» 26 июля получит крупное обновление с целым рядом важных изменений, в том числе с запуском нового 4 сезона.

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Главное техническое нововведение в Aliens: Fireteam Elite — полный кроссплатформенный мультиплеер. Теперь игроки с Xbox, Playstation и PC могут играть вместе, что является довольно важным моментом для игры, поскольку количество игроков в ней на отдельно взятых платформах не столь велико, чтобы быстро осуществлялся поиск.

Кроме того, в игре теперь появляется система Prestige, которая позволяет сбросить прогресс до 1 ранг после достижения максимума в 20 рангов, что позволяет получить новое снаряжение и награды. В режиме Prestige можно достигнуть 100 ранга.

Контент 4 сезона включает в себя новый игровой режим Restock Turrets, который представляет собой нечто похожее на классический режим «Орды», но отбиваться от врагов предстоит со всех сторон, стараясь сохранить турели. Появятся в игре и 4 новых оружия, плюс новые карты.





Напомним, игра Aliens: Fireteam Elite доступна в Game Pass.