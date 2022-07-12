Анастасии Заворотнюк перестали помогать лекарства

Журналист заявил, что актрисе Анастасии Заворотнюк становится все хуже. Известный журналист Алексей Еремин заявил о том, что страдающая от онкологии Анастасия Заворотнюк находится в критическом состоянии и якобы лечение ей перестало помогать.«Выписанные врачами препараты перестают действовать. Терапия оказалась неэффективна», — заявил Еремин Solenka. При этом дочь Заворотнюк Анна все чаще говорит в соцсетях о здоровье мамы. Она подтверждает, что ситуация очень серьезная. Но они верят в победу. Желаем здоровья любимой актрисе!