Анастасии Заворотнюк перестали помогать лекарства
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Анастасии Заворотнюк перестали помогать лекарства

Анастасии Заворотнюк перестали помогать лекарства
Журналист заявил, что актрисе Анастасии Заворотнюк становится все хуже. Известный журналист Алексей Еремин заявил о том, что страдающая от онкологии Анастасия Заворотнюк находится в критическом состоянии и якобы лечение ей перестало помогать.
«Выписанные врачами препараты перестают действовать. Терапия оказалась неэффективна», — заявил Еремин Solenka. При этом дочь Заворотнюк Анна все чаще говорит в соцсетях о здоровье мамы. Она подтверждает, что ситуация очень серьезная. Но они верят в победу. Желаем здоровья любимой актрисе!
# Шоу-бизнес Заворотнюк Анастасия
По материалам: z-aya

Последние новости

Ксения Собчак была бы никем, если бы не ее родители, заявил Шахназаров
Ксения Собчак была бы никем, если бы не ее родители, заявил Шахназаров
Отец Ивана Урганта высказался о его карьере
Отец Ивана Урганта высказался о его карьере
Лолита Милявская высказалась о своей эмиграции
Лолита Милявская высказалась о своей эмиграции
Анастасии Заворотнюк перестали помогать лекарства
Анастасии Заворотнюк перестали помогать лекарства
Замок Аллы Пугачевой могут забрать
Замок Аллы Пугачевой могут забрать
Юго-восточные гоферы заняты сельским хозяйством под землей
Юго-восточные гоферы заняты сельским хозяйством под землей
В Иркутске похититель кларнета увидел себя в сводке полиции и сдался
В Иркутске похититель кларнета увидел себя в сводке полиции и сдался
Минобороны опубликовало данные о числе иностранных наемников на Украине
Минобороны опубликовало данные о числе иностранных наемников на
Гороскоп на 13 июля 2022 года: как будет складываться день у знаков зодиака
Гороскоп на 13 июля 2022 года: как будет складываться день у знаков
Виктория Боня о романе Бородиной с близким другом Курбана: «Ксения любит безработных»
Виктория Боня о романе Бородиной с близким другом Курбана: «Ксения
ЕС утвердил кредит для Украины в размере 1 миллиарда евро
ЕС утвердил кредит для Украины в размере 1 миллиарда евро
ТНТ запускает вместо "Дома-2" новое реалити о любви. Участники будут искать ее в Африке
ТНТ запускает вместо "Дома-2" новое реалити о любви.

Топ на сегодня

Ритейлеры начали параллельный импорт видеоигр
Ритейлеры начали параллельный импорт видеоигр
Британия задумалась над покупкой топлива у России после введения эмбарго
Британия задумалась над покупкой топлива у России после введения
Николай Дроздов потерял сознание во время съемок
Николай Дроздов потерял сознание во время съемок
В Госдуме предложили прекратить контракты по поставкам электроэнергии в Литву
В Госдуме предложили прекратить контракты по поставкам электроэнергии
Анастасия Костенко подарила дочери фотосессию: какой была реакция подписчиков
Анастасия Костенко подарила дочери фотосессию: какой была реакция

Еще по теме

Журналист назвал источник слухов о критическом состоянии Анастасии Заворотнюк
Дочка Анастасии Заворотнюк собралась под венец
26-летняя дочь Анастасии Заворотнюк высказалась о ее состоянии
Опубликовано последнее сообщение от директора Заворотнюк