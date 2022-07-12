Анатолий Белый ушел из театра
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Анатолий Белый ушел из театра

Анатолий Белый ушел из театра
Популярный актер Анатолий Белый по слухам, покинул МХТ. Артист много лет выходил на сцену прославленного МХТ имени Чехова в разных ролях. Недавно стало известно, что в ближайших спектаклях его не будет. Известно, что 49-летний Анатолий Белый должен был играть в спектакле «Сережа» ближайшей осенью, но на его место Дмитрий Крымов позвал Константина Хабенского. Так, показы пройдут 5 и 6 сентября в Красноярске — именно там постановка откроет фестиваль «Золотая Маска». Позже его сыграют в МХТ 14 и 19 сентября. Кроме того, имя и фамилия Белого исчезли с афиш других спектаклей, в которых он ранее был занят, но при этом в списке труппы МХТ он до сих пор фигурирует. Сам Анатолий не дает комментариев по этому поводу, но внимательные подписчики обратили внимание, что публикацию с новостью о замене он разместил и у себя на странице.
«Источники, близкие к МХТ, сообщают, что Белый уволился из театра по собственному желанию и уехал из страны», — рассказал инсайдер «Театр». Отметим, что Анатолий Белый один из самых известных современных российских актеров. Еще в 2003 году он вошел в труппу МХТ имени Чехова — за эти годы он сыграл в таких значимых постановках как «Белая гвардия», «Изображая жертву», «Чайка», а также «Мастер и Маргарита». Отметим, что актер также играл в антрепризных спектаклях — например, вместе с Елизаветой Боярской они представили постановку «1926», который рассказывает о сложных отношениях Марины Цветаевой и Бориса Пастернака. Кроме того, в минувшем сезоне он стал участником известного шоу «Танцы со звездами», где выступал с титулованной партнершей Инной Свечниковой, сообщает.
# Шоу-бизнес Белый Анатолий
По материалам: z-aya

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