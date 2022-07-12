Анна Нетребко осталась без выступлений в Германии

Оперная певица Анна Нетребко пытается усидеть на двух стульях. Высказавшись нелестно в адрес России, Анна Нетребко стала желанной артисткой в Европе, вот только, по слухам, не все страны Запада готовы принять у себя оперную диву. Но, как выяснилось позже, подобные слухи сочиняют недоброжелатели звезды. В то время как итальянские оперные театры открыли свои двери для Анны, культурное сообщество Германии отказалось ее принимать. Так, 3 сентября артистка, по сообщению западного источника, должна выступать в немецком Штутгарте, но этот концерт, похоже, не состоится. Правда, чуть позже представители артистки опровергли новость, отметив, что Анна Нетребко появится в Германии, вопреки всем слухам. Сама Нетребко не скрывала, что пыталась усидеть на двух стульях — оперная дива мечтала не потерять престижную работу в Европе и не хотела при этом разрывать связи с родной Россией.«В какой-то момент я испугалась, что меня ошибочно могут занести в санкционный список или что меня могут лишить австрийского паспорта — и я могу потерять все. У меня даже было несколько ночей, когда я боялась следующего утра», — откровенничала недавно 50-летняя исполнительница. По поводу поведения Анны Нетребко высказывались многие известные персоны. Так, актер Дмитрий Певцов посчитал, что артистку стоит пожалеть, ведь двуличие и лицемерие ни к чему хорошему не приводит. «Вылезло то, что внутри было много лет. Причем среди них есть замечательные мастера, и мне жалко, что они не будут с нами больше работать. А кого-то совсем не жалко… Жалко Анну Нетребко, которая является звездой мировой величины. Она сделала свой выбор в пользу остаться там. И я понимаю, что судьба ее в дальнейшем будет незавидной. Ее в покое не оставят. Заставят подписываться еще под более худшим. Всю оставшуюся жизнь она на будет обязана подписываться в ненависти к России», — поделился мнением актер в шоу «Эмпатия Манучи».