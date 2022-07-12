Анна Нетребко пояснила, кого на эмоциях оскорбила в соцсети
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Анна Нетребко пояснила, кого на эмоциях оскорбила в соцсети

Анна Нетребко пояснила, кого на эмоциях оскорбила в соцсети

На днях в Сети распространилась информация о том, что Анна Нетребко нелестно отозвалась о своей аудитории. Артистка тут же объяснила, что она имела ввиду совсем другое.


Анна Нетребко поражается, что ее постоянно называют сбежавшей. «Эти слова: «Сбежала». Хэлло! Я живу и работаю не в России уже 20 лет», — разозлилась она. Также певица поделилась, что все гневные слова она адресовывает только недоброжелателям.

«Как же вы могли подумать и даже допустить мысль, что я могу вас обозвать? Конечно, нет. Ругательное слово предназначалось не для подписчиков, как вы сами понимаете, а для некоторых представителей прессы, которые очень активно, ежедневно практически обсуждают мою жизнь громкими заголовками, типа: нашли в кустах, почернела, встала на колени, какие-то страшные вещи, которые уже не помню. Они просто стали смехотворными. Люди просто смеются», — отметила исполнительница.

Брюнетка добавила, что, наоборот, хочет наладить контакт со своими фолловерами. «Давайте договоримся, вы должны мне верить, если вы ко мне хорошо относитесь. Вы должны мне верить, что я не предатель родины, ну ладно, если не хотите этому верить, не надо... Но пресса будет продолжать изгаляться. Это не конец. Чтобы отвести грозу от всей этой ситуации, предлагаю так: если вы меня любите, вы должны мне доверять», — обратилась 50-летняя звезда оперы.

Нетребко сказала, что дела у нее обстоят не так, как пишут в Интернете. «На самом деле, у меня все не так плохо и очень даже хорошо, совсем не так, как описано в прессе!» — заявила певица. Однако на вопрос подписчицы о том, выступит ли она в Германии, ответила, что против нее настроен местный управленец, который не желает работать с россиянкой.

К слову, ситуацией возмущен и супруг Анны Юсиф Эйвазов. 45-летний артист вступился за избранницу, когда в ее адрес снова посыпались обвинения. «Сначала выясните, кто уехал, откуда... И кто где жил всю свою жизнь. Каждый имеет право жить так, как считает нужным», — выпалил он.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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