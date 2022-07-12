Анна Семенович подорвала свое здоровье

Певица и ведущая Анна Семенович призналась, что у нее постоянно шла кровь из носа. Артистка следит за своим здоровьем и старается вести здоровый образ жизни. В период, когда артистка работала в группе «Блестящие», она сильно подорвала свое здоровье изнуряющим гастрольным графиком. 44-летняя звезда никогда не скрывала, что ее фигура и внешность — результат не только упорного труда, но и помощи специалистов. Неоднократно Семенович ложилась под нож хирурга, да и сейчас является частым пациентом клиник для прохождения детокса и омолаживающих процедур. Ведущая утверждает, что давно бросила курить, а недавно решила отказаться и от употребления спиртных напитков.По словам экс-солистки группы «Блестящие» у нее есть определенные проблемы со здоровьем. Ей тщательно приходится следить за питанием и вести здоровый образ жизни. Все потому, что когда-то она подорвала здоровье и не спортом, как многие могли подумать, а участием в «Блестящих». «У меня постоянно шла кровь из носа, было низкое давление и ужасная усталость. В какой-то момент я проснулась и поняла, что нужно полностью изменить свою жизнь», — рассказала Анна о периоде, когда она находилась в женской поп-группе, цитирует «Вечерняя Москва». А вот скандальный журналист Отар Кушанашвили, узнав, что Семенович придерживается правильного питания, высмеял ее. Мужчина не поверил словам певицы, потому что та имеет лишний вес. «Аня говорит, что всегда была за здоровую еду, а непохоже! Меня это смутило и даже рассмешило. Как же вы быстро переобуваетесь!» — возмутился ведущий в своем шоу «Каково?!» на YouTube.