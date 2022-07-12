Астролог Лариса Андерсен рассказала, чем обернется смена Сатурна

Лариса Андерсен дала прогноз на 12 июля 2022. 12 июля самая медленная планета Сатурн поменяет свое положение и перейдет в ретроградном движении свой знак – знак Козерога. И мы все почувствуем влияние этого транзита. 🪐Сатурн – строгий, но справедливый учитель. Он принесет промедления и переосмысления в те сферы, где находится. ♑ Козерог в ведической астрологии олицетворяет 10 дом, который связан с работой, карьерой, славой, известностью и бизнесом. Всех нас ожидает пересмотр своих ценностей, доработка недоделанных дел и много рутинной работы. Эти усилия принесут успех в делах, за которые отвечает Козерог. Этот транзит будет способствовать закрытию задач, стоящих перед нами, которые мы недоработали в прошлом. Переосмыслите свою текущую деятельность (в работе, бизнесе, отношениях) и взгляните на нее с новой стороны. 🧹Пришла пора приводить свои мысли и дела в порядок: разобрать документы, убраться в доме, закончить незавершенные дела. Сатурн любит дисциплину и порядок. Самое время проявить себя на работе, службе. Но не ждите быстрый взлет в карьере. Успех будет дарован терпеливым и усердным🙏 Готовьтесь к обилию рутинной работы. Появится желание себя ограничивать, это будет полезно для различных аскез, диеты. Захочется уединиться и успокоить свой ум, это поможет многим сконцентрироваться на том, что давно планировалось, но откладывалось. Сатурн будет ретроградным до 23 октября. Во благо вам и Вселенной 💫