Астролог Лариса Андерсен рассказала, чем обернется смена Сатурна
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Астролог Лариса Андерсен рассказала, чем обернется смена Сатурна

Астролог Лариса Андерсен рассказала, чем обернется смена Сатурна
Лариса Андерсен дала прогноз на 12 июля 2022. 12 июля самая медленная планета Сатурн поменяет свое положение и перейдет в ретроградном движении свой знак – знак Козерога. И мы все почувствуем влияние этого транзита. 🪐Сатурн – строгий, но справедливый учитель. Он принесет промедления и переосмысления в те сферы, где находится. ♑ Козерог в ведической астрологии олицетворяет 10 дом, который связан с работой, карьерой, славой, известностью и бизнесом. Всех нас ожидает пересмотр своих ценностей, доработка недоделанных дел и много рутинной работы. Эти усилия принесут  успех в делах, за которые отвечает Козерог. Этот транзит будет способствовать закрытию задач, стоящих перед нами, которые мы недоработали в прошлом. Переосмыслите свою текущую деятельность (в работе, бизнесе, отношениях) и взгляните на нее с новой стороны. 🧹Пришла пора приводить свои мысли и дела в порядок: разобрать документы, убраться в доме, закончить незавершенные дела. Сатурн любит дисциплину и порядок. Самое время проявить себя на работе, службе. Но не ждите быстрый взлет в карьере. Успех будет дарован терпеливым и усердным🙏 Готовьтесь к обилию рутинной работы. Появится желание себя ограничивать, это будет полезно для различных аскез, диеты. Захочется уединиться и успокоить свой ум, это поможет многим сконцентрироваться на том, что давно планировалось, но откладывалось. Сатурн будет ретроградным до 23 октября. Во благо вам и Вселенной 💫
# Шоу-бизнес Андерсен Лариса
По материалам: z-aya

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