Астролог Лариса Андерсен сообщила, что сулит тринадцатое июля

Лариса Андерсен рассказала, чем нужно заняться 13.07.2022 года. Друзья, завтра, 13 июля, нас ожидает особый день💫 Гуру Пурнима – это главный ведический праздник, посвященный всем учителям, которые являются последователями ведических знаний. Он проходит в полнолуние лунного месяца Ашадха. 🙏В этот день благоприятно проявлять дань уважения всем Гуру, выражать им огромную благодарность за дарованные знания, навещать своих учителей, дарить подарки. В Индии этот день отмечают очень широко🎉 – посещают храмы, дарят подарки или цветочные подношения статуям Гуру, соблюдают пост, молятся, читают индуистские священные писания. Многие размышляют над учениями, которые передали им их учителя. Посещают своих наставников и выражают им огромную благодарность за знания. 13 июля обязательно позвоните, навестите и поблагодарите своих учителей за знания и за то, что они передали вам сокровенные учения. 🌕Не забудьте также, что период Полнолуния, на который выпадает этот праздник, подарит нам мощный поток энергии. У некоторых эта энергия вызовет всплеск эмоций, которые могут вылиться в скандалы, агрессию и конфликты. Лучше направить силу Луны в этот день для благих дел и провести практики благодарности своим духовным учителям и наставникам. Также это благоприятное время, чтобы отпустить то, что уже отжило себя (вещи, чувства, отношения) и открыться новому🎈 Во благо вам и Вселенной✨ https://vk.com/larisaandersen