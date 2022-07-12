Астролог Лариса Андерсен сообщила, что сулит тринадцатое июля
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Астролог Лариса Андерсен сообщила, что сулит тринадцатое июля

Астролог Лариса Андерсен сообщила, что сулит тринадцатое июля
Лариса Андерсен рассказала, чем нужно заняться 13.07.2022 года. Друзья, завтра, 13 июля,  нас ожидает особый день💫 Гуру Пурнима – это главный ведический праздник, посвященный всем учителям, которые являются последователями ведических знаний. Он проходит в полнолуние лунного месяца Ашадха. 🙏В этот день благоприятно проявлять дань уважения всем Гуру, выражать им огромную благодарность за дарованные знания, навещать своих учителей, дарить подарки. В Индии этот день отмечают очень широко🎉 – посещают храмы, дарят подарки или цветочные подношения статуям Гуру, соблюдают пост, молятся, читают индуистские священные писания. Многие размышляют над учениями, которые передали им их учителя. Посещают своих наставников и выражают им огромную благодарность за знания. 13  июля обязательно позвоните, навестите и поблагодарите своих учителей за знания и за то, что они передали вам сокровенные учения. 🌕Не забудьте также, что период Полнолуния, на который выпадает этот праздник, подарит нам мощный поток энергии. У некоторых эта энергия вызовет всплеск эмоций, которые могут вылиться в скандалы, агрессию и конфликты. Лучше направить силу Луны в этот день для благих дел и провести практики благодарности своим духовным учителям и наставникам. Также это благоприятное время, чтобы отпустить то, что уже отжило себя (вещи, чувства, отношения) и открыться новому🎈 Во благо вам и Вселенной✨ https://vk.com/larisaandersen
# Шоу-бизнес Андерсен Лариса
По материалам: z-aya

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