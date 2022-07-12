Байден направил на ратификацию протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
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Байден направил на ратификацию протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Байден направил на ратификацию протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТОБайден направил протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО на ратификацию Конгрессу

Президент США Джо Байден направил протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО на ратификацию сенату американского Конгресса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Я передаю настоящим для получения <...> согласия Сената на <...> ратификацию протоколы к Североатлантическому договору от 1949 года о присоединении [к НАТО] Республики Финляндия и Королевства Швеция», — говорится в документе.

2 июля Джо Байден отправил в Конгресс письмо о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Согласно процедуре приема новых стран-участниц, Конгресс должен ратифицировать решение. Американский лидер направил отчет в «определенные комитеты Конгресса».

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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