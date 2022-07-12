Бари Алибасов рассказал, почему мужчины могут изменять

Продюсер Бари Алибасов высказался о мужских изменах. Шоумен в программе «Хватит слухов!» объяснил, почему мужчина имеет право изменять своей любимой женщине. «У меня никогда не бывало такого, чтобы я влюблялся в одну. Ну нравятся две, три. И, собственно говоря, для мужчины это нормально. Он же все-таки осеменитель, а не носитель яйцеклетки. Одной», сказал Бари Алибасов.При этом Бари Алибасов заметил, что рассматривает вариант переписать все свое наследство на собаку Кузю, чтобы бывшим и будущим женам нечего было делить. Напомним, что в СМИ гуляют слухи о свадьбе Алибасова с помощницей Еленой. Сам продюсер отмечал, что пока жениться снова не собирается.